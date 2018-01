Seringas do Sporting não continham doping As autoridades suecas chegaram à conclusão de que não havia nada irregular nas seringas encontradas nos quartos ocupados por jogadores do Sporting, de Lisboa, antes do jogo com o Malmoe pela Copa da Uefa. O material foi levado para análise, duas semanas atrás, depois que funcionários do estabelecimento chamaram a polícia por suspeitarem de que os atletas tivessem usado algum tipo de droga. Os portugueses na hora afirmaram que se tratava de suplementos vitamínicos inofensivos. ?Houve pesquisa, para ver se havia alguma substância dopante, drogas, narcóticos ou algo do gênero?, admitiu o promotor Mats Svensson, encarregado do caso. ?Não encontramos nada.? O caso foi encerrado. A diretoria do Sporting, por precaução, recolheu amostras de urina da maior parte do elenco e enviou para laboratórios locais. A medida, anunciada assim que a delegação retornou a Lisboa, era uma forma de mostrar transparência e ao mesmo tempo de confiança na lisura de seus médicos.