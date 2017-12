Serra critica o time do Palmeiras Palmeirense fanático, o prefeito de São Paulo, José Serra, fez duras críticas ao time do Palmeiras nesta segunda-feira, durante a apresentação do projeto para o Museu do Futebol, no Pacaembu. Como um autêntico torcedor, ele entende que Baiano, Fabiano, Gioino, Washington e mais alguns outros não têm condições de ser titulares da equipe de Leão. ?O time não tem atacante. O que falta é um par de atacantes e um par de laterais?, criticou o prefeito. Mas Serra fez questão de isentar de culpa o técnico Emerson Leão. ?Ele é milagreiro.? E não é só o prefeito que reclama. Nesta segunda-feira, no desembarque do Palmeiras em Congonhas, torcedores da organizada Mancha Verde protestaram contra a equipe, que perdeu para o Atlético-PR por 4 a 0 no domingo.