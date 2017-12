Serra e América-RN vencem pela Série C Dois jogos atrasados, válidos pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, foram realizados nesta quarta-feira à noite. No clássico capixaba, o Serra venceu o Estrela por 2 a 1 e divide a liderança do Grupo 9 com o Americano-RJ, ambos com seis pontos. O Estrela tem três e está ao lado do Ipatinga-MG. Em Natal, o América-RN levou a melhor sobre o Nacional de Patos-PB e venceu por 2 a 1, ficando em segundo lugar, com seis pontos, no Grupo 6. O Coruripe-AL é o líder, com nove, enquanto o Nacional é o terceiro, com três, a frente apenas do Vitória de Santo Antão-PE, que não somou nenhum ponto. A quarta rodada será realizada no final de semana.