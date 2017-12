Serra Leoa: 14 ficam na Finlândia Doze jogadores e dois dirigentes da seleção de Serra Leoa - time que participou do Mundial de futebol Sub-17 na Finlândia - não apareceram para o embarque no aeroporto de Helsinque para voltar ao seu país. A polícia da cidade de Lahti, onde foram disputadas as partidas do Grupo D, onde estava Serra Leoa, estão investigando o paradeiro dos quatorze membros da delegação desaparecidos.