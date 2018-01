Serra Leoa é autorizada a receber jogos após fim do surto de Ebola

Serra Leoa foi proibida de receber partidas internacionais em agosto de 2014, em consequência do vírus que matou mais de 11 mil pessoas na região central da África no fim de 2013. Diante de Chade, no seu único jogo como mandante nas Eliminatórias, Serra Leoa atuou em Port Harcourt, na Nigéria. Também lá recebeu Costa do Marfim pelas Eliminatórias da Copa das Nações Africanas. Em outros casos, optou por atuar na casa do adversário.

Antes de Serra Leoa, também a Libéria havia sido liberada para voltar a receber partidas internacionais de futebol, uma vez que aquele país já havia sido declarado livre do Ebola pela OMS em junho. Agora, só Guiné segue proibida.