Serra Negra atrás da liderança na Série B2 Três jogos abrem a sexta rodada do Campeonato Paulista na Série B2 neste sábado. O destaque é o Serra Negra, vice-líder do Grupo 3 com oito pontos, que enfrenta o quarto colocado, o Força Futebol - seis pontos - em casa. Uma vitória pode colocar o Serra Negra em iguais condições do líder Jacareí, que tem 11 pontos. Se o Força vencer alcança a vice-liderança. Também no Grupo 3 Joseense e Guaçuano fazem o jogo dos desesperados: os dois dividem a lanterna do grupo com apenas um ponto cada e precisam começar a vencer se quiserem se classificar à próxima fase. As equipes estão começando a se tornar retardatárias, já que o próximo time na tabela é o Campinas, que soma cinco pontos. No Grupo 4, o líder Taboão da Serra, com 13 pontos, visita o Guarulhos, vice-lanterna, para tentar se afastar do restante do grupo. A rodada será encerrada no domingo com 12 jogos. Confira os jogos de domingo: 10:00 - Penapolense x SEV e Pirassununguense x Palmeirinha; 10:30 - Tanabi x Prudentino e Grêmio Catanduvense x Ginásio Pinhalense; 11:00 - Guarani Sumareense x Lemense, Águas de Lindóia x Campinas e São Vicente x Jabaquara; 15:00 - Santacruzense x Assisense, Garça x Osvaldo Cruz, Lençoense x Radium, Barcelona x Osasco e Itararé x Guarujá.