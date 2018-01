Serra Negra briga por liderança da B2 Quatro jogos válidos pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série B2 acontecem neste sábado. O destaque da rodada está no jogo das 20 horas, quando o Serra Negra enfrenta o Lençoense disposto a recuperar a liderança do Grupo 1 da competição perdida no último final de semana quando foi derrotado pelo Águas de Lindóia por 4 a 3. Com 15 pontos, uma vitória sobre o time de Lençóis Paulista recoloca o time do técnico Pereira na liderança por levar vantagem no critério de desempate. O Lençoense precisa vencer para tentar ficar entre os quatro que se classificam à próxima fase. Ainda pelo Grupo 1, a Jalesense, terceira, com 13 pontos, enfrenta o lanterna Guaçuano, com cinco, em Jales. Um tropeço do Serra Negra pode ainda pode lhe render o segundo lugar na Quinta Divisão. Pelo Grupo 2 os excluídos estarão em campo neste sábado. Pelo regulamento, os quatro primeiros de cada chave garantem vaga na segunda fase. Mas, com exceção do Jabaquara, os outros três times estão fora da zona de classificação e não podem pensar em outro resultado a não ser a vitória. Em São José dos Campos jogam Joseense, sétimo, com nove, e Jabaquara, quarto, com dez. Já no litoral paulista, o Guarujá, oitavo e praticamente rebaixado, com apenas um ponto, recebe o Campinas, quinto, com dez. Sábado - 15h - Jalesense x Guaçuano; Guarujá x Campinas; Joseense x Jabaquara; 20h - Serra Negra x Lençoense; Domingo - 10h - Pirassununguense x Águas de Lindóia; 11h - Elosport x Campo Limpo; 15h - Itararé x Grêmio Barueri.