Serra Negra busca liderança na Série B2 Com 18 pontos e na vice-liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B2, o Serra Negra tenta nesta sexta-feira, às 20 horas, "roubar" o primeiro lugar do Águas de Lindóia, que soma um ponto a mais. O time do técnico Pereira vai a Mogi Guaçu enfrentar o Guaçuano, lanterna da chave, com apenas cinco pontos, disposto a sair com a vitória, o que seria de fundamental importância para o time do Circuito dos Águas. Jogos - Sexta - 20h00 - Guaçuano x Serra Negra; Sábado - 15:00 - Águas de Lindóia x Lençoense; Guarujá x Elosport; Domingo - 10h00 - Pirassununguense x Penapolense; 11h00 - Jabaquara x Itararé; Campinas x Grêmio Barueri; 15:00 - Radium x Jalesense; Campo Limpo x Joseense. Classificação: Grupo 1 - 1) Águas de Lindóia 19; 2) Serra Negra 18; 3) Penapolense e Jalesense 16; 5) Pirassununguense 11; 6) Radium e Lençoense 7; 8) Guaçuano 5. Grupo 2 - 1) Itararé 24; 2) Grêmio Barueri 20; 3) Campo Limpo 15; 4) Elosport 12; 5) Joseense, Campinas e Jabaquara 10; 8) Guarujá 4.