Serra Negra derrota Joseense na B2 A terceira rodada da Série B2 do Campeonato Paulista teve mais dois jogos disputados neste sábado. O Serra Negra não tomou conhecimento do Joseense e goleou por 5 a 2, em casa. O destaque foi o atacante Rodrigão, que marcou duas vezes. Messias, Edmar e Ismael comletaram. Panda e Willians Feliciano descontaram para o time visitante. Com a vitória, o time do técnico Ruddy Machado assumiu a liderança do Grupo 3, com sete pontos. O Joseense permanece sem vencer e é o lanterna. A outra partida aconteceu no litoral paulista. O Guarujá, jogando em casa, foi derrotado pelo Jabaquara por 2 a 0. Os gols foram marcados por Carlão e Daniel. O Guarujá está em terceiro no Grupo 4, com quatro pontos. O Jabaquara lidera, com sete. A rodada será completada neste domingo com: Campinas x Guaçuano; Ginásio Pinhalense x Lençoense; Força Futebol x Jacareí; Tanabi x Osvaldo Cruz; Grêmio Catanduvense x Palmeirinha; Pirassununguense x Guarani Sumareense; Barcelona x Taboão da Serra; Osasco x São Vicente; AD Guarulhos x Itararé.