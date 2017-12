Serra Negra vence clássico da Série B2 No clássico das estâncias, o Serra Negra se deu melhor, ao vencer o Águas de Lindóia, por 2 a 0, neste sábado à tarde, em Serra Negra. A vitória deixou o time da casa com cinco pontos, um a menos do que o rival no Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão. Além dos três pontos, o Serra Negra quebrou um tabu de dez jogos sem vitória sobre seu arqui-rival. A quinta rodada da segunda fase marca três jogos para este domingo: 11 horas - Elosport X Barueri e Joseense X Jalesense; 15 horas - Pirassununguense X Itararé.