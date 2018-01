Serra Negra volta à ponta na Série B2 O Serra Negra voltou a dividir a liderança do Grupo 1 com o Águas de Lindóia do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, ao vencer em casa, neste sábado à noite, o Lençoense, por 2 a 1. Os dois líderes somam 18 pontos cada, mas o Águas tem um jogo a menos. Outros três jogos foram realizados à tarde. E outros três jogos completam a nona rodada neste domingo. Confira os resultados: Joseense 3 X 1 Jabaquara, Guarujá 2 X 1 Campinas, Jalesense 2 X 1 Guaçuano e Serra Negra 2 X 1 Lençoense. Três jogos completam a rodada neste domingo: Pirassununguense X Águas de Lindóia, Elosport X Campo Limpo e Itararé X Barueri.