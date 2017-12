Serra veta festa corintiana na Paulista Se depender do prefeito José Serra e do coronel Luís Serpa, do Segundo Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo, não haverá festa na Avenida Paulista, no domingo, caso o Corinthians conquiste o título antecipado do Campeonato Brasileiro, contra a Ponte Preta, no Morumbi. De acordo com a assessoria de imprensa da subprefeitura da Sé, responsável pela região da Avenida Paulista, a ordem do prefeito José Serra é vetar qualquer manifestação organizada no local. Ali, festa só na Corrida Internacional São Silvestre e no Reveillón. Telão então, nem pensar. Foi justamente por causa de um telão ? que a diretoria do São Paulo havia prometido para a final da Libertadores, no dia 14 de julho, do lado de fora do estádio do Morumbi para aqueles que não conseguiram ingressos ? que houve um quebra-quebra na Paulista. Na ocasião, torcedores são-paulinos ficaram revoltados com a promessa não cumprida e invadiram a avenida, saquearam lojas, depredaram bancas e a iluminação pública. ?Sou contra o telão na Paulista em dia de jogo. Eu também fui contra na final da Libertadores?, afirmou o coronel Luís Serpa, responsável pelo policiamento nos dias de jogo em São Paulo. Para domingo, o policiamento contará ?com mais de 500 homens?, segundo o coronel Luís Serpa. Mas todo o esquema de segurança será definido na tarde desta quinta-feira, após reunião com todas as unidades da PM envolvidas na partida.