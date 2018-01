Serrão é o novo técnico do Guarani A diretoria do Guarani confirmou na tarde desta quarta-feira o nome do seu novo treinador. Trata-se de José Carlos Serrão, que comandou a boa campanha do Mogi Mirim no Campeonato Paulista. O técnico de 54 anos será apresentado oficialmente à imprensa na manhã desta quinta-feira, em substituição a Jair Picerni. O acerto aconteceu no início da tarde desta quarta-feira no estádio Brinco de Ouro. Serrão chega sonhando em ter a maior chance na carreira. "Dirigir o Guarani será a oportunidade da minha vida. É um clube grande e de excelente estrutura", disse o treinador, antes mesmo do acerto final. Serrão terá a complicada missão de comandar o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Além do treinador, a diretoria do clube já havia apresentado o novo coordenador de futebol, Pedro Pires de Toledo. Mas, na última rodada do Campeonato Paulista, no próximo domingo, contra o Palmeiras, no Palestra Itália, o time será comandado por Flamarion Nunes. Para este jogo de domingo, dois jogadores são desfalques certos: o zagueiro João Leonardo e o volante Roberto, ambos convocados para a seleção brasileira Sub-20. Além disso, o time não poderá contar com o atacante William e o zagueiro Juninho, suspensos. E o volante Careca, o meia Héverton e o lateral-esquerdo Adalto, todos contundidos, também estão vetados.