Serrão vai mexer no time do Guarani O técnico José Carlos Serrão demonstrou várias vezes nesta semana que não ficou nada satisfeito com o desempenho do Guarani na estréia da Série B do Brasileiro, no último sábado, quando foi derrotado pela Portuguesa. Apesar de ainda não confirmar o time que enfrenta o Bahia no próximo domingo, ele dá sinais de que irá realizar algumas mudanças. Na defesa, Fábio Brás, ex-Mogi Mirim, fará sua estréia no lugar do jovem Felipe, de 17 anos. Nas laterais, Mariano e Adalto irão substituir Alemão e Adílio, respectivamente. No meio-campo, Roberto entra no lugar de Serginho. E no ataque, Jonas será o encarregado dos gols no lugar de Evandro Roncatto, que passará por uma cirurgia no ombro direito. "Aqui ninguém tem posição garantida. Quem estiver bem joga. E quem não estiver à fim de trabalhar pode ir embora", disse Serrão, que vai confirmar o time titular após o treino coletivo programado para a tarde desta sexta-feira.