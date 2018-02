Sertãozinho acerta com zagueiro Diguinho, ex-União Para fortalecer o grupo visando sua primeira participação no Campeonato Paulista, a diretoria do Sertãozinho confirmou mais um reforço para a temporada. Trata-se do zagueiro Diguinho, revelação do União São João de Araras, e que disputou a Série B do Brasileiro pelo Ceará. No Rio claro a novidade é o veterano meia Adãozinho, de 37 anos, ex-Bragantino, São Caetano e Palmeiras, que já treina com o elenco e espera estar apto para a estréia do Paulistão. As novidades nos treinos do Bragantino, que acontecem em Atibaia, foram o atacante Neizinho, vindo do CRB de Alagoas, e do experiente goleiro Pitarelli, que aos 31 anos, promete brigar pela vaga de titular com Felipe. Em Itu, O lateral direito Flavinho, de 28 anos, que pertence ao Botafogo-RJ e disputou a Série C pelo Ipatinga é o novo reforço do Ituano indicado pelo técnico Ademir Fonseca.