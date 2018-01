Sertãozinho atrás da liderança da A-2 Apontados como favoritos ao título da temporada, Sertãozinho e Taquaritinga fazem o principal confronto, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. O jogo começará às 11h, em Sertãozinho, onde o time da casa soma oito pontos, na vice-liderança, dois a menos do que o visitante, líder isolado do Grupo 1. "Em casa precisamos vencer", avisa o técnico Edison Só considerado um especialista da divisão. Apenas os quatro primeiros colocados de cada grupo vão passar adiante, enquanto os últimos dois colocados serão rebaixados automaticamente para a Série A-3 em 2006. Brigando para fugir das últimas posições, Comercial e Olímpia se enfrentam no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O time da casa soma três pontos e perdeu o técnico Moacir Júnior após a derrota para o Araçatuba, por 1 a 0. Em seu lugar estréia Edson Vieira, ex-técnico de juniores e que já vinha sendo preparador para a função. Lanterna sem nenhum ponto, o Olímpia estreará o técnico Polozi que pegou a vaga do interino Jura. O Mirassol, com sete pontos em quinto lugar, vai pegar o Bandeirante, vice-líder com oito pontos. O jogo começa as 10h. Lanterna, com quatro derrotas, a Francana vai estrear alguns jogadores diante do Botafogo, com quatro pontos e sétimo lugar, para tent ar se recuperar. O jogo será disputado em Franca. Pelo Grupo 2, o destaque fica para o clássico do Vale do Paraíba, entre Guaratinguetá, sexto colocado com seis pontos, e o Taubaté, terceiro, com nove pontos. O confronto começa às 18h10, com transmissão ao vivo pela TV Cultura. Em Matão, está marcado o duelo dos lanternas. Isso, é claro, se a Matonense conseguir colocar um time em campo diante do Oeste, agora sem o técnico João Ricardo que se transferiu para o Adap, do Paraná. Os dois times estão sem somar ponto. A Matonense ainda enfrenta a briga interna jurídica entre o presidente Oberdan Silva e a direção da empresa Futura Esporte, que administra o futebol do clube. O técnico Israel de Jesus, suspenso pelo Tribunal de Justiça da Federação Paulista, acha que tem condições de reunir, pelo menos, 11 jogadores para entrar em campo. Confira a rodada: 10h - Mirassol x Bandeirante; 11h - Sertãozinho x Taquaritinga e Francana x Botafogo; 15h - Matonense x Oeste; 16h - Comercial x Olímpia; 18h10 Guaratinguetá x Taubaté.