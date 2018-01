Sertãozinho bate Bragantino por 1 a 0 e ajuda o Palmeiras Quando precisava vencer, o Bragantino tropeçou. Neste domingo, a equipe de Bragança Paulista foi até Sertãozinho para enfrentar o time da casa e perdeu por 1 a 0, na penúltima rodada da Série A-1 do Campeonato Paulista. Com a derrota, o Bragantino permaneceu com 32 pontos, em quarto na tabela de classificação, mas com o mesmo número de pontos e maior saldo de gols que o Palmeiras. O Sertãozinho subiu para 18 pontos, ocupando a 16.ª colocação e dando um largo passo para evitar a queda à Série A-2. Na última rodada, vai enfrentar a Ponte Preta, em Campinas, e só depende de suas forças para não ser rebaixado. A primeira etapa teve o goleiro do Bragantino, Felipe, como principal destaque. Ele fez pelo menos duas grandes defesas, em chutes de Alex Terra. O panorama da segunda etapa não mudou. Até pênalti, conbrado pelo atacante Márcio Mixirica, Felipe defendeu. Mesmo com a chance desperdiçada, o Sertãozinho continuou pressionando e chegou ao gol aos 27 minutos. Marlon, que entrou no segundo tempo, recebeu longo lançamento e bateu entre o goleiro e a trave, para abrir o placar. Depois do gol, o Bragantino tentou sair para o ataque, mas não obteve o resultado esperado. SERTÃOZINHO 1 X 0 BRAGANTINO Sertãozinho - André Zandoná; Erivelton, Rafael Dias e Eloy; Ricardo Lopes, Leandro Carvalho, Ceará, Mateus (Marlon) e Edson Mendes (Jailson); Márcio Mixirica e Alex Terra (Dic). Técnico: Luiz Carlos Barbieri. Bragantino - Felipe; Tiago Vieira, Zelão e Luis Henrique; Julio César (Leandro), Moradei, Adriano, Neizinho (Somália) e André (Bill); Everton e Alex Afonso. Técnico: Marcelo Veiga. Gol - Marlon, aos 27 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Leandro Carvalho (Sertãozinho); Júlio César e Somália (Bragantino). Cartão vermelho - Marlon (Sertãozinho). Árbitro - Sálvio Spinola Fagundes Filho. Renda - R$ 53.040,00. Público - 3.232 pagantes. Local - Estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho (SP).