Sertãozinho bate lanterna Mauaense O Sertãozinho continua na briga pelas primeiras posições do Campeonato paulista da Série B-1 - quarta divisão. Neste sábado, mesmo jogando fora de casa, goleou o Mauaense por 4 a 0. Com este resultado, o time assumiu a terceira posição na classificação, com 32 pontos. A Mauaense é o lanterna com apenas oito pontos. No outro jogo da rodada, Guapira e Batatais empataram, em 1 a 1, mas nos pênaltis o Guapira ficou com o ponto extra ao vencer por 2 a 0. Estes dois pontos foram importantes para o Guapira que com 14 pontos foge das últimas posições. O Batatais é o quinto colocado com 26 pontos. A rodada será completada neste domingo, às 11 horas, com mais cinco jogos.