Sertãozinho comemora título da A-3 O Sertãozinho é o campeão Paulista da Série A-3. Neste domingo pela manhã, a equipe derrotou em casa, no estádio Frederico Dalmaso, o Mirassol, pelo placar de 3 a 0. Além de jogar em casa, o Sertãozinho tinha a vantagem do empate, devido a melhor campanha em todo o campeonato. Mesmo assim, o time foi ao ataque e chegou a vitória com certa facilidade. O título foi simbólico, já que o mais importante já havia sido conquistado: o acesso à Série A-2 de 2005. Junto com Sertãozinho e Mirassol, também garantiram acesso à Série A-2 Noroeste, de Bauru, e Guaratinguetá. Neste domingo, uma grande festa foi feita antes e após a partida. Ao entrar em campo, as equipes ficaram perfiladas e ouviram o hino nacional. Balões brancos, simbolizando a paz, foram soltos. Ao final da partida, o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, participou da festa do Sertãozinho, entregando o troféu. Na partida em si, o Sertãozinho não teve dificuldades para derrotar o Mirassol, que começou melhor. Com o tempo, o time da casa tranquilizou o jogo e o gol logo saiu. Aos 11 minutos, Marcos Dobrada cobrou falta com perfeição e o goleiro do Mirasol nada pôde fazer. A festa já era grande quando o lateral Wellington recebeu na direita e bateu cruzado, aumentando a vantagem, aos 26 minutos. Ainda no primeiro tempo, cada equipe acertou a trave em uma oportunidade, e o Sertãozinho perdeu no mínimo mais duas chances claras de gol. Mesmo com total vantagem, o Sertãozinho chegou ao terceiro gol na segunda etapa. Após cobrança de escanteio, o volante Zé Antônio apareceu no primeiro pau e cabeceou com estilo, aos 15 minutos.