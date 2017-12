Sertãozinho consegue acesso para A-3 O Sertãozinho garantiu o vice-título do Campeonato Paulista da Série B-1 - quarta divisão - ao golear, em casa, o já rebaixado Guarulhos, por 7 a 0, na manhã deste domingo. O Osasco garantiu o título ao vencer a Ferroviária, por 3 a 2, em Araraquara. Osasco, com 63 pontos, e Sertãozinho, com 60 pontos, vão disputar a Série A-3 na próxima temporada. O Palmeiras B, com 58 pontos, terminou em terceiro lugar porque folga nesta última rodada que será completada, nesta tarde, com mais quatro jogos. A expectativa, agora, é para uma eventual mudança no regulamento do acesso, solicitado por alguns clubes ao presidente da Federação Paulista, Eduardo José Farah. O objetivo do movimento é que o acesso seja permitido a cinco clubes, como aconteceu da Série A-2 para a série A-1, tudo por conta das mudanças no calendário quadrienal divulgado pela CBF e na formatação do novo torneio Rio-São Paulo. "Seria uma alteração muito lógica", argumento Milton Cardoso, um dos líderes do movimento e que também promete lançar uma chapa para concorrer às eleições da FPF no próximo ano. Se as regras forem mudadas, a Ferroviária, quarta colocada com 50 pontos, seria beneficiada ao lado do Barretos, quinto colocado.