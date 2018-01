Sertãozinho contrata Carlos Alberto Dias Há menos de uma semana da estréia do Campeonato Paulista da Série A-2, o Sertãozinho anunciou a contratação do meia Carlos Alberto Dias. Ele estava no Shizuoka, do Japão, e chega para dar experiência e comandar o meio de campo do time do técnico Edison Só. Aos 37 anos, Dias ganhou destaque em meados da década de 1990 com a camisa do Botafogo-RJ. Na época, ao lado do atacante Valdeir, formaram uma dupla de destaque no Campeonato Brasileiro de 1992, quando sagram-se vice-campeões. Além do time carioca, Dias jogou em vários clubes como: Matsubara-PR, Bellmare Hiratsuta-JAP, Coritiba-PR, Botafofo-RJ, Vasco-RJ, Grêmio-RS, Shimizu S-Paulse-JAP, Paraná, Verdy Kawasaki-JAP, América-SP e Ceará-CE. De volta à Série A-2, o Sertãozinho contratou mais de 20 jogadores e estréia no domingo, às 11 horas, em casa, contra o Comercial, de Ribeirão Preto.