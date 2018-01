Sertãozinho derruba líder da Série A-2 O Sertãozinho conseguiu a segunda vitória dentro do Campeonato Paulista da série A-2 ao superar por 2 a 0 o Rio Preto, até então líder do Grupo 1, com seis pontos. O time da casa, agora, soma sete pontos e divide a primeira posição com o Ta quaritinga, que quinta-feira venceu o Botafogo, por 2 a 1, em Ribeirão Preto. A terceira rodada começou na quinta-feira. Confira os resultados: São Bento 2 x 1 Oeste, Noroeste 1 x 0 Matonense, Araçatuba 1 x 0 Olímpia, Botafogo 1 x 2 Taquaritinga. À tarde acontecem mais cinco jogos: Mirassol x Comercial, Francana x Bandeirante, Nac ional x Juventude, Flamengo x Taubaté e Guaratinguetá x Bragantino.