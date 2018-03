Sertãozinho dispara na ponta da Série A3 O Sertãozinho disparou na liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A3, ao vencer fora de casa o Barretos, por 4 a 2, neste domingo pela manhã. O líder agora tem 16 pontos, quatro a mais do que o Noroeste que vacilou em Bauru, ao empatar, por 2 a 2, com o modesto Jaboticabal. Em Jaú, o XV (11 pontos) venceu por 3 a 1 o lanterna Sãocarlense (1 ponto). Pelo Grupo 2, em Indaiatuba, o Primavera venceu o Palmeiras B, por 4 a 0, chegando aos 12 pontos e na liderança. A sétima rodada, última do primeiro turno, será completada à tarde com quatro jogos.