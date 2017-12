Sertãozinho é novo líder da A-3 O Sertãozinho assumiu a liderança provisória do Campeonato Paulista da Série A-3 ao vencer o União Mogi, por 2 a 1, de virada, em Mogi das Cruzes, neste sábado à tarde. O Sertãozinho tem 26 pontos e acabou favorecido pela inesperada derrota, em casa, do Taubaté (24) para o Osasco (16), por 3 a 1. O Noroeste é o novo vice-líder, com 25 pontos, ao vencer por 1 a 0, em Bauru, a Internacional de Bebedouro. O XV de Jaú (20) estragou os planos do Taquaritinga (23) em reassumir a ponta ao vencer por 3 a 1, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. O XV de Piracicaba (17) continua em queda livre. Desta vez perdeu em casa para o Garça (14), por 3 a 1. A 14ª rodada será completada neste domingo com três jogos.