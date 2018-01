Sertãozinho é novo líder da Série A3 O Sertãozinho é o novo líder do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A3 depois da fácil vitória, em casa, por 4 a 0, sobre o Internacional de Bebedouro, nesta quarta-feira. O líder tem 21 pontos, um a mais que o Araçatuba, que voltou a empatar, desta vez com o Jaboticabal, na casa do adversário. O Grupo 2 é liderado pelo Palmeiras B. Completando os jogos da décima rodada pelo Grupo 1, o Barretos não perdoou a fragilidade do Paraguaçuense, goleando por 6 a 1, em Paraguaçu Paulista. À tarde, o Noroeste, terceiro colocado com 18 pontos, venceu o XV de Jaú, em Bauru, por 1 a 0, no clássico regional. No Grupo B, o Guaratinguetá desperdiçou a chance de assumir a liderança, ao perder em casa para o XV de Piracicaba, por 3 a 0. À tarde, em Osasco, o Palmeiras B empatou com o ECO, sem gols, mantendo-se na ponta, com 17 pontos, uma a mais que o Guará. O Taubaté empatou em casa com a Ferroviária, por 2 a 2, mas garantiu a terceira posição com 15 pontos. Ele é seguido de perto pelo Rio Claro que à tarde, em Araras, venceu o Independente, por 2 a 1. Classificação: Grupo 1 - 1) Sertãozinho 21 pontos; 2) Araçatuba 20; 3) Noroeste 18; 4) Jaboticabal e Barretos 15; 6) XV de Jaú 12; 7) Internacional 8; 8) Sãocarlense 0. Grupo 2 - 1) Palmeiras B 17; 2) Guaratinguetá 16; 3) Taubaté 15; 4) Rio Claro 14; 5) Independente e XV de Piracicaba 12; 7) Osasco 10; 8) Ferroviária 9.