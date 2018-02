Sertãozinho é novo líder na Série A3 O Sertãozinho assumiu a liderança do Grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A3, ao vencer em casa o Guaratinguetá, por 2 a 0, neste domingo pela manhã. Com oito pontos e faltando apenas duas rodadas, o líder ficou bem perto de uma vaga no quadrangular final e também para garantir o acesso à Série A2 em 2005. O Guaratinguetá continuou com cinco pontos, caindo para terceiro lugar, uma vez que o Barretos venceu o Primavera, por 2 a 1, chegando aos sete pontos. A derrota praticamente eliminou o Primavera, que só tem um ponto. Sob pressão desde o início do jogo, o Sertãozinho sempre buscou o gol. Mesmo assim encontrou dificuldade para superar o esquema defensivo do Guará, que visivelmente pretendia garantir o empate. A história mudou aos 27 minutos, quando Marcinho abriu o placar cobrando falta. No segundo tempo, o time da casa se armou na defesa para explorar os contra-ataques. Aos 19 minutos, Renan ampliou o placar que depois só foi garantido com muito toque de bola e catimba. Na semana passada, os dois times tinham empatado por 2 a 2 no Vale do Paraíba. Em Barretos, outra vitória do time da casa. Dirigido pelo experiente técnico Pinho, o Barretos voltou a vencer o Primavera, por 2 a 1. Na rodada anterior, em Indaiatuba, tinha vencido por 1 a 0. O jogo, porém, foi equilibrado. Pedrão marcou o primeiro gol aos 44 minutos do primeiro tempo. Por sorte, o Barretos ampliou o placar logo aos três minutos da etapa final, com Celinho numa bela cobrança de falta. Atrás no placar, o técnico Marcos Garça liberou o time para tentar a reação, que ficou apenas no gol de Carlos Alberto aos 28 minutos. Virada no grupo 4 - Os vencedores desta rodada tinham perdido na anterior. Assim, o XV de Piracicaba venceu o Mirassol, por 2 a 1, descontando os 2 a 0 na terceira rodada. No sábado, em Bauru, o Noroeste venceu o Osasco, por 1 a 0, devolvendo a derrota por 3 a 1, na Grande São Paulo. Mesmo assim, o Mirassol lidera com nove pontos, seguido por XV e Noroeste, com seis pontos. Até o Osasco, com três pontos, ainda está na briga direta nas últimas duas rodadas. O duelo no estádio Barão da Serra Negra era muito aguardado porque poderia significar a classificação para o Mirassol em caso de um simples empate. Mas não deu. O XV marcou com Jorge, aos 25 minutos, mas sofreu o empate aos 46 com o veterano centroavante Clóvis, ex-Guarani, Corinthians e Vasco. O gol da vitória saiu aos 30 minutos do segundo tempo, com Júnior, de cabeça. No sábado à noite, no Estádio Alfredo de Castilho, o Noroeste foi melhor na estréia do técnico Vitor Hugo e venceu o Osasco por 1 a 0. O gol da vitória foi anotado por Gileno aos 40 minutos do primeiro tempo. Resultados: Noroeste 1 x 0 Osasco; XV de Piracicaba 2 x 1 Mirassol; Barretos 2 x 1 Primavera e Sertãozinho 2 x 0 Guaratinguetá. Classificação: Grupo 3 - 1) Sertãozinho 8 pontos; 2) Barretos 8; 3) Guaratinguetá 5; 4) Primavera 1 ponto. Grupo 4 - 1) Mirassol 9 pontos; 2) Noroeste e XV de Piracicaba 6; 4) Osasco 3.