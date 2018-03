Sertãozinho e Primavera lideram A3 A nona rodada do Campeonato Paulista da Série A3 foi completada neste domingo pela manhã com seis jogos. Serviu para confirmar a soberania do Sertãozinho no Grupo 1, perseguido de perto pelo Mirassol, e o forte equilíbrio do Grupo 2, agora liderado pelo Primavera de Indaiatuba. O regulamento prevê que os quatro primeiros colocados de cada grupo vão passar à próxima fase. Não será difícil para o Sertãozinho que derrotou em casa o Noroeste, por 3 a 1, seguindo na liderança, com 22 pontos. O Mirassol, que bateu o lanterna Sãocarlense fora de casa, por 1 a 0, está apenas um ponto atrás. O Sertãozinho mostrou com a vitória por 3 a 1 contra o Noroeste que continua sendo, disparado, o melhor time do Estadual. Tem o maior número de vitórias (sete), o ataque mais positivo (23 gols), a defesa menos vazada (9 gols sofridos), o maior saldo de gols (14). O Jaboticabal (8) contou com a sorte na estréia do técnico Vilson Tadei. Venceu o Internacional de Bebedouro (9), com um gol aos 47 minutos do segundo tempo. O Barretos (14), quarto colocado, fez sua parte, na estréia do técnico Roberto Fonseca, ao vencer por 3 a 2 o jovem time do XV de Jaú (11) em quinto lugar. No equilibrado Grupo 2, o Primavera, do técnico Polozi, venceu o lanterna Rio Claro, por 1 a 0, em Indaiatuba, e assumiu a ponta, com 16 pontos. Logo atrás estão XV de Piracicaba, Guaratinguetá e ECO-Osasco, cada um com 14 pontos. XV e ECO empataram, por 2 a 2, sábado à noite, em Piracicacaba, enquanto o Guaratinguetá conseguiu uma espetacular vitória sobre o Mauaense, por 4 a 3, sábado pela manhã, em Mauá. No Parque Antarctica, Palmeiras e Independente empataram por 1 a 1. Confira todos os resultados: Mauaense 3 x 4 Guaratinguetá; XV de Piracicaba 2 x 2 ECO-Osasco; Jaboticabal 1 x 0 Inter de Bebedouro; Sãocarlense 0 x 1 Mirassol; Sertãozinho 3 x 1 Noroeste; Primavera 1 x 0 Rio Claro; Palmeiras B 1 x 1 Independente e Barretos 3 x 2 XV de Jaú. Classificação: Grupo 1 - 1)Sertãozinho 22 pontos; 2) Mirassol 21; 3) Noroeste 15; 4)Barretos 14; 5) XV de Jaú 11; 6) Inter de Bebedouro 9; 7) Jaboticabal 8; 8) Sãocarlense 1. Grupo 2 - 1) Primavera 16 pontos; 2) XV de Piracicaba, Guaratinguetá e ECO-Osasco 14; 5) Independente 11; 6) Mauaense e Palmeiras B 10; 8) Rio Claro 7 pontos.