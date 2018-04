Sertãozinho e Rio Branco ficam no 0 a 0 pelo Paulistão Em um campo completamente encharcado, Sertãozinho e Rio Branco ficaram no empate, por 0 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O time da casa segue sem vencer no estadual e permanece na lanterna, com dois pontos. O Rio Branco completa seu terceiro jogo sem derrota e, com cinco pontos, é o 12.º colocado.