Sertãozinho e Rio Claro ficam no 0 a 0 pelo Paulistão Sertãozinho e Rio Claro fizeram um jogo muito fraco tecnicamente que acabou 0 a 0 neste domingo. Com muito calor no Estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho, os jogadores pouco produziram pela 11.ª rodada do Paulistão. O empate deixou o Sertãozinho, que de última hora estreou o técnico Barbieri no lugar de Jair Picerni, na 16.ª colocação, com nove pontos e fora da zona de rebaixamento. O Rio Claro está uma posição acima e com um ponto a mais. O primeiro tempo foi sonolento, predominando os lances no setor de meio-campo. Os técnicos tentaram mudar o panorama no segundo tempo, com algumas substituições, mas conseguiram muito pouco de prático. No final, todos reclamaram muito do forte calor, sem poder reclamar do justo placar. Na próxima rodada, o Sertãozinho vai a São Paulo encarar o Juventus, quarta-feira, às 15h. O Rio Claro recebe o Bragantino no mesmo dia e horário. Sertãozinho 0 x 0 Rio Claro Sertãozinho - Bruno; Edson Mendes (Fabiano Souza), Diguinho, Erivélton e Rondinelli; Eder Gaúcho, Emerson, Ricardo Lopes e Paulo Santos (Mateus); Márcio Mixirica (Cris) e Alex Terra. Técnico: Barbieri. Rio Claro - Luis Henrique; Wagnão, Douglas Peruíbe e Wilson (Anderson Carvalho); Eric, Vieira, Daniel Rossi (Chumbinho), Vagner e Alemão; Luciano e Carlinhos (Élton Calé). Técnico: Márcio Araújo. Árbitro - Rodrigo Braghetto. Cartões amarelos - Edson Mendes, Ricardo Lopes, Diguinho, Daniel Rossi, Vieira e Douglas Peruíbe. Renda - R$ 26.020,00 Público - 2087 pagantes. Local - Estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho (SP).