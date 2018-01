Sertãozinho e Rio Preto vencem na A2 Três jogos movimentaram a primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A2 na manhã deste domingo. Todos válidos pelo grupo 1. Mais quatro partidas acontecem à tarde. O Mirassol começou perdendo, mas conseguiu com muita luta o empate em 1 a 1, jogando em casa, com o Araçatuba. Em Franca, o Rio Preto surpreendeu a Francana e venceu por 2 a 0. Já o Sertão zinho recebeu o Comercial e ganhou por 1 a 0. A rodada começou na noite da última sexta-feira, com a vitória por 2 a 0 do São Bento sobre o Noroeste. Já no sábado, o Nacional empatou com o Bragantino por 1 a 1 e o Guaratinguetá venceu a Matonense por 1 a 0. Na tarde deste domingo, outros quatro jogos complementam a rodada de abertura da Série A2: Taquaritinga x Bandeirante, Botafogo x Olímpia, Taubaté x Juventus e Flamengo x Oeste.