Sertãozinho empata em Campinas e se livra do rebaixamento Já pensando na disputa do título de campeão do interior, a Ponte Preta empatou com o Sertãozinho por 0 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Melhor para o Sertãozinho, que chegou aos 19 pontos e se livrou do rebaixamento para a Série A-2 do Campeonato Paulista. Enquanto isso, a Ponte ficou com 30 pontos e terminou ficou em oitavo lugar. Agora, vai enfrentar o Noroeste na disputa pelo título do interior. Com sete mudanças, por suspensões ou por precauções, a Ponte Preta não foi o time competitivo dos últimos jogos. Assim, o Sertãozinho teve mais domínio em campo e até chegou com perigo ao ataque. A sua melhor chance saiu com Alex Terra, que mandou a bola na trave do goleiro Denis. O técnico Nelsinho Baptista aproveitou o intervalo para promover duas mudanças e continuar sua série de experiências na Ponte. Saíram Thiago Carpini e Castor para as entradas, respectivamente, de Pingo e Julian. Depois, Vanderlei foi substituído por Anderson Luís. O time de Campinas melhorou, mas foi muito pouco. No final do jogo, cada time teve uma chance real de gol. Aos 29 minutos, o atacante Finazzi driblou até o goleiro do Sertãozinho, mas chutou em cima do zagueiro, perdendo a chance da vitória e de se isolar na artilharia do Paulistão - segue com 12 gols, ao lado de Somália (São Caetano) e Edmundo (Palmeiras). E aos 32, num lance estranho, André Cunha tocou de cabeça e quase marcou contra, porque a bola tocou na trave defendida por Denis, da Ponte Preta. Nos últimos minutos, precisando da vitória, o Sertãozinho ainda foi todo ao ataque. Naquela altura, o time estava sendo rebaixado. Mas nos últimos instantes da rodada, o América sofreu o empate no jogo com o Ituano, por 2 a 2, e caiu. PONTE PRETA 0 x 0 SERTÃOZINHO Ponte Preta - Denis; Gabriel, Zacarias e Emerson; André Cunha, Carlinhos, Thiago Carpini (Pingo), Castor (Julian) e Rafael Fusca; Vanderlei (Anderson Luis) e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Sertãozinho - André Zandoná; Erivelton (Robinho), Rafael Dias e Eder Gaúcho; Ricardo Lopes, Emerson, Ceará, Mateus (Paulo Santos) e Edson Mendes (Jadilson); Márcio Mixirica e Alex Terra. Técnico: Luis Carlos Barbieri. Árbitro - Philippe Lombard. Cartões amarelos - Rafael Dias, Castor, Carlinhos, Emerson e Emerson. Renda - R$ 17.375,00. Público - 1.863 pagantes. Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.