Sertãozinho ganha por 1 a 0 e atrapalha planos do Noroeste Decadente no Campeonato Paulista, o Noroeste conheceu a sua quarta derrota seguida na competição. Jogando em Sertãozinho, o time de Bauru não foi páreo para o time da casa, perdendo por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Frederico Dalmazo. O Noroeste segue parado nos 24 pontos, caindo pelas tabelas, correndo o risco até de ficar de fora da disputa pelo título de campeão do interior. O Sertãozinho soma agora 14 pontos ganhos, em décimo sétimo lugar, na luta contra o rebaixamento. A vertiginosa queda de rendimento do Noroeste no Campeonato Paulista assusta até o mais fanático noroestino. Nas nove primeiras rodadas, o time de Bauru ganhou 20 pontos, fazendo jus por merecer o apelido de Trem-Bala. Posteriormente, nas sete rodadas seguintes, venceu apenas um jogo, empatou outro e perdeu cinco vezes, somando apenas quatro pontinhos. O Sertãozinho só queria mesmo achar um gol. E isso aconteceu logo aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio, Rafael Dias escorou e mandou para o fundo das redes. A partir daí, o técnico Barbieri jogou pelo resultado. E conseguiu, diante de um Noroeste abatido, sem disposição e agora fora da briga pelas semifinais. SERTÃOZINHO 1 X 0 NOROESTE Sertãozinho - André Zandoná; Erivelton, Rafael Dias e Eder Gaúcho; Ricardo Lopes, Ceará (Leandro Carvalho), Emerson, Paulo Santos (Marlon) e Édson (Elói); Márcio Mixirica e Alex Terra. Técnico: Barbieri. Noroeste - Fabiano; Márcio Gabriel, Bonfim, Fábio e Edno; Deda, Márcio Egídio, Hernani e Bruno Campos (Luciano Bebê); Otacílio Neto e Vandinho (Leandrinho, depois Bruno Mineiro). Técnico: Paulo Comelli. Gol - Rafael Dias, aos 13 minutos do primeiro tempo. Cartões amarelos - Márcio Mixirica, Ceará, Eder Gaúcho, Emerson e Paulo Santos (Sertãozinho); Hernani e Márcio Egídio (Noroeste). Árbitro - Otávio Corrêa da Silva. Renda - R$ 34.400,00. Público - 2.468 pagantes. Local - Estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho (SP).