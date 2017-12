Sertãozinho goleia e está em 2º na B1 Faltando duas rodadas para o término do Campeonato Paulista da Série B-1, o Sertãozinho goleou o Barretos por 4 a 0, neste domingo à tarde, e se manteve na vice-liderança da competição, com 57 pontos. O time está na briga com o Palmeiras B por uma das vagas do acesso - a filial palmeirense, que venceu o Tupã no sábado, por 3 a 2, tem 55 pontos. O Osasco já está garantido na A3 em 2002 e, neste domingo, perdeu para o Batatais por 3 a 1. A Ferroviária goleou o Lemense por 5 a 0, mas já está fora da briga pelo acesso. O time de Araraquara está na quarta colocação, com 47 pontos. O Velo Clube fez 5 a 3 no Guarulhos, que com este resultado foi rebaixado para a Série B2 no próximo ano. Completando a rodada, o Palestra perdeu para o Fernandópolis por 4 a 0. Confira os resultados da rodada: Batatais 3 x 1 Osasco; Sertãozinho 3 x 0 Barretos; Velo Clube 5 x 3 Guarulhos; Ferroviária 5 x 0 Lemense e Palestra 0 x 4 Fernandópolis. Classificação: 1) Osasco - 60 pontos 2) Sertãozinho - 57 3) Palmeiras-B - 55 4) Ferroviária - 47 5) Barretos - 45 6) Velo Clube - 43 7) Batatais - 37 8) Palestra - 34 9) Guapira - 33 10) Fernandópolis - 32 11) XV de Caraguatatuba - 31 12) Tupã - 29 13) Lemense - 27 14) Mauaense - 24 15) Guarulhos - 18