Sertãozinho goleia e lidera na Série A3 A sexta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista teve muitos gols. O grande jogo foi a goleada do Sertãozinho, em casa, sobre a Internacional de Bebedouro, por 5 a 0. Com a vitória, o time assumiu a liderança do grupo 1, com 13 pontos. Já a equipe de Bebedouro continua na sexta posição, com seis. Ainda no grupo 1, o Mirassol venceu o Noroeste por 3 a 0, em casa, derrubando o último invicto na competição. Assim, o time chegou a 12 pontos e está na segunda posição do grupo 1. Já a equipe de Bauru caiu da primeira para a quarta posição, com 11. O XV de Jaú confirmou sua ascensão e venceu pela segunda vez seguida, 3 a 0, fora de casa, diante do Jaboticabal. A equipe de Jaú pulou para a quinta posição, com oito pontos. O Jaboticabal permanece com quatro, no sétimo lugar. O Barretos venceu o Sãocarlense por 1 a 0 e passou a ser o terceiro colocado, com 11 pontos. O clube de São Carlos, que jogou em casa, segue sem vencer e está na lanterna do grupo, com apenas um ponto. No grupo 2, o XV de Piracicaba assumiu a liderança com 10 pontos, ao vencer o Rio Claro por 3 a 1, em Piracicaba. O time de Rio Claro ainda não se encontrou e permanece em último lugar, com três pontos. O Palmeiras-B não conseguiu vencer o Osasco, no Parque Antártica. O time palmeirense empatou por 1 a 1 e completou o terceiro jogo sem vitória na competição. Assim, o Palmeiras-B foi a oito pontos e caiu para a quinta colocação. O Osasco soma nove e se encontra no segundo lugar, com um ponto a menos que o líder Mauaense. O Guaratinguetá não tomou conhecimento do Independente de Limeira e goleou por 4 a 2, no Vale do Paraíba. O time dirigido por Roberto Fernandes foi a oito pontos e ocupa a sexta posição. O clube limeirense agora é o penúltimo, com sete. Confira todos os resultados da rodada: Mauaense 1 x 1 Primavera, Mirassol 3 x 0 Noroeste, Palmeiras-B 1 x 1 Osasco, Jaboticabal 0 x 3 XV de Jaú, Sertãozinho 5 x 0 Inter de Bebedouro, Guaratinguetá 4 x 2 Independente, Sãocarlense 0 x 1 Barretos e XV de Piracicaba 3 x 1 Rio Claro. Veja como ficou a classificação: Grupo 1 - 1) Sertãozinho - 13 pontos; 2) Mirassol - 12; 3) Barretos e Noroeste - 11; 5) XV de Jaú - 8; 6) Inter de Bebedouro - 6; 7) Jaboticabal - 4; 8) Sãocarlense - 1. Grupo 2 - 1) XV de Piracicaba e Mauaense - 10 pontos; 3) Osasco e Primavera - 9; 5) Palmeiras-B e Guaratinguetá - 8; 7) Independente - 7; 8) Rio Claro - 3.