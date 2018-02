Sertãozinho joga pelo futuro do técnico Nenê Belarmino Um dos caçulas do Campeonato Paulista, o Sertãozinho não esperava estar em apuros após as três primeiras rodadas. Acumulando apenas derrotas, o time precisa vencer o Paulista, com quatro pontos, para afastar a crise e a iminente queda do técnico Nenê Belarmino. O jogo, válido pela quarta rodada, começa às 17 horas, no Estádio Frederico Dalmazio. Depois da derrota para o Marília, por 3 a 0, a situação do técnico ficou complicada. O presidente Antônio Aparecido Savenago garantiu o treinador somente até este jogo. ?Para esse final de semana o Nenê está mantido, depois eu não sei?. O Sertãozinho aparece entre os últimos do Paulistão, lamentando apenas a ?cruel? tabela que lhe colocou frente ao São Paulo e Santos, respectivamente, nas primeira e segunda rodadas. Ameaçado, Belarmino deve promover várias mudanças na equipe. Ele, porém, não quis adiantar quais serão elas. Uma quase certa, é a do goleiro André Luiz que falhou muito em Marília. O técnico Vágner Mancini tem todos os jogadores do Paulista à disposição e mais uma vez não revelou a escalação oficial. Os jogadores do time jundiaiense acreditam que este jogo será muito difícil e mais complicado. ?Eles vão vir pra cima?, espera o zagueiro Marcus Vinícius. Ficha técnica: Sertãozinho x Paulista Sertãozinho - André Luiz (André Zandoná); Ricardo Lopes, Erivélton, Paulo Turra e Jaílson; Émerson, Ceará, Leandro Moreno (Marlon) e Paulo Santos; Alexandre (Fabiano Souza) e Márcio Mixirica. Técnico: Nenê Belarmino. Paulista - Victor; Marco Aurélio, Dema, Marcus Vinícius e Fábio Vidal; Réver, Marcelo Oliveira, Diogo e Gláucio; Gilsinho e Victor Santana. Técnico: Vágner Mancini. Árbitro - Eduardo Cesar Coronado Coelho. Horário - 17 horas. Local - Estádio Frederico Dalmazio, em Sertãozinho (SP).