Sertãozinho: ladrões roubam R$ 30 mil O roubo do pagamento dos jogadores do Sertãozinho, semifinalista da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), na própria sede do clube à luz do dia na última quarta-feira, continua sem solução. A Polícia Civil está investigando, mas ainda não tem pistas dos paradeiro dos dois assaltantes. De forma mais discreta, a diretoria pagou seus jogadores nesta quinta-feira. Tudo o que se sabe até agora é que o assalto foi cometido por dois homens usando capacete, o que dificulta a identificação, em uma moto modelo Yamaha YBR de cor preta e que foram levados cerca de R$ 30 mil, que seriam usados no pagamento do elenco e dos funcionários do clube. Os assaltantes levaram o malote com o dinheiro do portão do Estádio Pedro Marin Barbel no momento em que o tesoureiro Antônio Pádua Gomes saía de seu carro particular para entregá-lo ao secretário Silvinio Pavan, que faria o pagamento. A sede do Sertãozinho, costumeiramente, ficava com os portões abertos durante praticamente o dia todo e sem pessoal especializado em vigilância na portaria. Ninguém no clube ainda se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas é certo que serão tomadas medidas de reforço na segurança. No último domingo, em Campinas, o Sertãozinho perdeu para o Guarani, por 2 a 1, na primeira partida das semifinais da Copa FPF. Agora, precisa vencer o jogo de volta, em casa, para chegar à decisão, domingo, às 11 horas. O time tem a melhor campanha da competição, o que já lhe garantiu uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série C de 2005. Desfalcado - No Guarani, os salários estão atrasados há 50 dias. Já o técnico Renato Frederico tem dois desfalques. Ele deverá escalar o lateral-direito reserva Emerson no lugar de Adílio, expulso no jogo anterior, na semana passada. Para o lugar do zagueiro Gláuber, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador deverá escalar Fabrício. Problemas - Para defender a invencibilidade de 11 partidas e conquistar a vaga na final da Copa FPF, o técnico Márcio Fernandes, do Santos, tem muitos problemas. Estão confirmadas as ausências do lateral-direito Itabuna, além dos meias Leandro Alves e Carlinhos pelo terceiro cartão amarelo. Fora isso, está confirmada a manutenção do esquema tático 4-4-2, independentemente de quem forem os substitutos. Fernandes também tem um desfalque no ataque: Luizinho continua no departamento médico e Diego deverá continuar ocupando seu lugar, ao lado de Geílson. Tranqüilidade - O Santos irá enfrentar o Ituano na manhã do próximo sábado, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), precisando apenas de um empate para chegar à decisão, já que venceu o primeiro confronto, em casa, por 2 a 1, de virada, e inverteu a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Ao time de Itu, somente a vitória interessa. Mudança - O Ituano poderá ter apenas uma alteração, não confirmada pelo técnico Leandro Campos: com a suspensão do volante Wilson Mathias pelo terceiro cartão amarelo, a vaga no meio-campo do rubro-negro de Itu deverá ser ocupa por Eurico.