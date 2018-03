Sertãozinho quer alcançar os líderes O vice-líder Sertãozinho enfrenta amanhã o Guarulhos fora de casa, querendo encostar nos primeiros colocados da Série B-1. Barretos, Palmeiras-B e Osasco são os três líderes da competição, somando 30 pontos. O Sertãozinho soma 26. O Guarulhos vive uma situação oposta do adversário. O time está na vice-laterna do campeonato, com apenas nove pontos. Confira os jogos deste domingo, às 11 horas: EC Osasco x Ferroviária; Barretos x Batatais; XV de Caraguatatuba x Guapira; Fernandópolis x Mauaense; Lemense x Velo Clube e Tupã x Palestra.