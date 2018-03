Sertãozinho recupera liderança na A3 A 11ª rodada da Série A-3 do Campeonato Paulista teve sete jogos realizados nesta quarta-feira. O Sertãozinho, que havia perdido a liderança para o Mirassol na rodada passada, goleou o Jaboticabal por 4 a 1 e retomou a ponta no Grupo 1, com 25 pontos. O destaque ficou para o atacante Ronie, que marcou duas vezes e se tornou o artilheiro da competição, com 11 gols. O Jaboticabal permanece com 11 pontos, na sexta posição. Ainda no Grupo 1, o Mirassol perdeu para o Barretos, jogando fora de casa, por 2 a 0. Com a derrota, o time voltou para a segunda posição, com 24 pontos. Antes mesmo do jogo, o técnico Roberval Davino já tinha comunicado a diretoria sua saída do clube, uma vez que dirigirá o Santa Cruz na Série B do Campeonato Brasileiro. O Barretos se manteve no quarto lugar, mas agora com 17 pontos. O Noroeste foi à Jaú enfrentar o XV de Novembro e venceu o clássico regional por 2 a 1. Com a vitória, o clube de Bauru encosta nos líderes: soma 21 pontos e está em terceiro. O XV de Jaú cai para o quinto lugar, com 14. O Grêmio Sãocarlense venceu sua primeira partida no campeonato. O jogo foi contra o Inter de Bebedouro e o time de São Carlos ganhou por 1 a 0. Agora, o Sãocarlense está com quatro pontos, mas continua na lanterna. No Grupo 2, Primavera e Guaratinguetá empataram por 1 a 1 e se mantiveram na liderança, com 18 pontos cada, mas pode ser por pouco tempo. O XV de Piracicaba ainda joga nesta quinta-feira cedo, às 11 horas, contra o Palmeiras B, no Parque Antarctica. Se o time piracicabano, com 17 pontos, vencer pode ultrapassar os líderes. Mauaense e ECO fizeram um jogo emocionante. Depois de estar perdendo por 3 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo. Após uma reação espetacular, o time de Mauá empatou por 3 a 3. O Mauaense foi a 11 pontos, na sexta posição e o clube de Osasco a 16, ocupando o quarto lugar. O Rio Claro goleou o Independente de Limeira por 5 a 0 e saiu da lanterna. O time do técnico João Martins está em sétimo, com 11. O clube limeirense permanece com 12 pontos, na quinta posição. Eis os resultados da rodada: Primavera 1 x 1 Guaratinguetá; Barretos 2 x 0 Mirassol; Sertãozinho 4 x 1 Jaboticabal; Mauaense 3 x 3 ECO; Rio Claro 5 x 0 Independente; XV de Jaú 1 x 2 Noroeste; Sãocarlense 1 x 0 Inter de Bebedouro. Classificação: Grupo 1 - 1) Sertãozinho 25 pontos; 2) Mirassol 24; 3) Noroeste 21; 4) Barretos 17; 5) XV de Jaú 14; 6) Jaboticabal 11; 7) Internacional 9; 8) Sãocarlense 4. Grupo 2 - 1) Guaratinguetá e Primavera 18 pontos; 3) XV de Piracicaba 17; 4) ECO-Osasco 16; 5) Independente 12; 6) Mauaense e Rio Claro 11; 8) Palmeiras B 10 pontos.