Sertãozinho reverte vantagem na A3 O Sertãozinho venceu o Taubaté na noite desta sexta-feira, por 1 a 0, em casa, revertendo a vantagem do Taubaté, que jogava por dois empates para garantir a vaga na final e também o acesso à Série A2 do Campeonato Paulista. Os dois times voltam a se enfrentar segunda-feira, às 20 horas, em Taubaté, quando o time do Vale do Paraíba joga por uma vitória simples. Ainda reclamando da decisão do Tribunal de Justiça, que deu ganho de causa ao Taubaté no processo em que pedia os pontos do jogo contra o Independente devido ao uso de um jogador irregular, o Sertãozinho saiu em busca da vitória. Começou o jogo pressionando e, com boas jogadas pelo meio, o time envolvia o Taubaté, que quase não saía para o ataque. Com a forte chuva que caía na cidade, os jogadores do time da casa aproveitavam para arriscar de longe, tentando surpreender o goleiro Cristiano. A primeira chance, entretanto, só aconteceu aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio pela direita, o atacante Wellington subiu de cabeça e mandou a bola na trave do Taubaté, levantando a torcida presente no estádio Frederico Dalmazo. De tanto pressionar, o gol acabou saindo aos 29 minutos. Após cruzamento da direita, o meia Paraná, livre de marcação, cabeceou no canto do goleiro Cristiano. No segundo tempo, o time da casa voltou pressionando. Mas o Taubaté, mais bem distribuído em campo, soube como evitar mais gols. Mesmo com a derrota por 1 a 0, o técnico Toninho Moura acredita que poderá reverter, de novo, a situação em casa. "Com o apoio da torcida, podemos vencer e chegar à final." Ficha Técnica: Sertãozinho: Luís Henrique; Ti, Zé Antônio, Marcel e Pedrinho Nozé; Rosimar, Milá, Ceará e Paraná (Mazinho); Lelo (Rodrigo Londrina) e Wellington. Técnico: Zé Humberto. Taubaté: Cristiano; Jucemar, Alex Alves, Jorge Luís e Eduardo; Pedro Bacha, Everton, César Baiano (Paulinho) e Dé (Bruno Mineiro); Leandro (Anderson) e Laércio. Técnico: Toninho Moura. Árbitro: Élcio Paschoal Borborema. Gol: Paraná aos 29 minutos do primeiro tempo. Cartão amarelo: Pedro Bacha, Jorge Luís, Marcel e Zé Antonio. Local: Estádio Frederico Dalmazo.