Sertãozinho só empata em casa pela A2 Ainda não foi desta vez que o Sertãozinho conseguiu se reabilitar no Campeonato Paulista da Série A-2. Mesmo jogando em casa, neste sábado à noite, o time apenas empatou com a Francana, por 1 a 1, pela sétima rodada. O Sertãozinho está, agora, há três rodadas sem vencer. Seu último triunfo aconteceu em 5 de fevereiro sobre o Rio Preto, por 2 a 0. Com o empate, a equipe soma nove pontos na quinta colocação do Grupo 1, enquanto a Francana, ainda está em penúltimo, com quatro pontos. Wellington Jacaré, de falta, abriu o placar para os visitantes aos 29 minutos do primeiro tempo. O empate saiu aos 17 minutos da etapa final, com Gil.