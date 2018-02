Sertãozinho soma primeiro ponto na Série A-1 contra Paulista O Sertãozinho, um dos caçulas do Campeonato Paulista, somou seu primeiro ponto na temporada ao empatar em casa com o Paulista, por 1 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Frederico Dalmazio. Mas o resultado pode não ser suficiente para garantir o emprego do técnico Nenê Belarmino, que continua na corda bamba. O Sertãozinho é 18.º, enquanto o Paulista tem cinco pontos e ocupa o 11.º lugar. Precisando da vitória, o time da casa se atirou ao ataque logo de início. Criou duas boas chances de gols, mas não abriu o placar como planejava o ameaçado técnico nenê Belarmino. Pressionado, o time visitante recuou muito e não soube como explorar os contra-ataques. No segundo tempo, o Sertãozinho continuou em cima do Paulista. E abriu o placar aos 17 minutos, quando o lateral Ricardo Lopes cruzou, a bola , mas sutilmente no zagueiro Dema e surpreendeu o goleiro Victor. O empate saiu aos 28 minutos, quando Gláucio cruzou na medida para a cabeçada, de cima para baixo, de Marcos Denner - que tinha entrado no intervalo no lugar de Victor Santana. O gol deixou o Sertãozinho nervoso, tanto que ainda acertou uma bola na trave e perdeu outro gol feito. Desta forma, ficou mais fácil para o Paulista se fechar e garantir o empate, um ponto comemorado por ter sido conquistado fora de casa. Na quinta-feira, o Paulista recebe o Rio Branco, em Jundiaí, às 20h30. O Sertãozinho folga no meio da semana, uma vez que o jogo que teria contra o Santos foi antecipado para dia 22 - vitória santista por 4 a 1. Ficha técnica: Sertãozinho 1 x 1 Paulista Sertãozinho - André Zandoná; Diguinho (Wescley), Erivélton e Paulo Turra; Ricardo Lopes, Émerson, Ceará, Paulo Santos e Jailson; Marlon (Fabiano Souza) e Márcio Mixirica (Cris). Técnico: Nenê Belarmino. Paulista - Victor; Marco Aurélio (Leandrinho), Dema, Réver e Fábio Vidal; Marcus Vinícius, Marcelo Oliveira, Diogo (Fernando Diniz) e Gláucio; Gilsinho e Victor Santana (Marcos Denner). Técnico: Vágner Mancini. Gols - Ricardo Lopes, aos 17 e Marcos Denner aos 28 minutos do segundo tempo. Árbitro - Eduardo Cesar Coronado Coelho. Cartões amarelos - Ricardo Lopes, Erivelton, Diguinho, Dema e Marco Aurélio. Renda - R$ 18.268,00. Público - 1.749 pagantes. Local - Frederico Dalmazio, em Sertãozinho.