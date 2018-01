Sertãozinho surpreende na Série C A maior surpresa na abertura do Campeonato Brasileiro da Série C, nesta quarta-feira, foi a derrota do Comercial para o Sertãozinho, por 3 a 2, em pleno estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, válido pelo Grupo 23. O jogo foi emocionante. O Comercial abriu 2 a 0, com gols de Moreno aos 20 e Osni aos 24 minutos. Ainda no primeiro tempo, Josimar diminuiu aos 28 minutos. Os outros dois gols saíram no segundo tempo com Roger aos 18 e Giba aos 43 minutos. Outros cinco jogos envolveram clubes paulistas, alguns deles em confrontos diretos. Em Sorocaba, pelo Grupo 24, o Atlético Sorocaba venceu o Santo André, por 1 a 0, com gol de Luciano Henrique. Em Piracicaba, pelo Grupo 25, o XV venceu o Ituano, por 1 a 0, com gol de Claudinho, cobrando pênalti, aos 43 minutos do segundo tempo. A Francana, mesmo atuando fora de casa, empatou, em 1 a 1, com o Uberlândia, pelo Grupo 16. À tarde, em Bandeirantes-PR, o União Barbarense também segurou o empate, de 1 a 1, com o Bandeirante, pelo Grupo 26. Quem perdeu fora foi o Bragantino, que caiu por 3 a 1 diante do Rio Branco, em Andradas, no sul de Minas Gerais. Veja os resultados da 1ª rodada: Grupo 02 - Ypiranga (AP) 0 X 0 Tuna Luso (PA) Grupo 03 - Maranhão (MA) 0 X 1 Chapadinha (MA) Grupo 04 - Imperatriz(MA) 1 X 0 Sampaio Corrêa (MA) Grupo 05 - River (PI) 3 X 0 Caxiense (MA) Grupo 06 - Ferroviário (CE) 0 X 0 Guarany (CE) Grupo 07 - Campinense (PB) 1 X 0 São Gonçalo (RN) Grupo 08 - ASA (AL) 0 X 0 Treze (PB) Grupo 09 - Souza (PB) 1 X 0 Corinthians (AL) Grupo 10 - Catuense (BA) 0 X 2 Sergipe (SE) Grupo 11 - Lagartense (SE) 0 X 0 Itabaiana (SE) Grupo 11 - Confiança (SE) 1 X 0 Juazeiro (BA) Grupo 12 - Comercial (MS) 1 X 5 Taveirópolis (MS) Grupo 14 - Palmas (TO) 2 X 1 Anápolis (GO) Grupo 15 - Goiatuba (GO) 0 X 2 CFZ (DF) Grupo 16 - Uberlândia (MG) 1 X 1 Francana (SP) Grupo 17 - Rio Branco (MG) 3 X 1 Bragantino (SP) Grupo 18 - Estrela do Norte (ES) 0 X 0 Vila Nova (MG) Grupo 18 - Ipatinga (MG) 4 X 0 Desportiva (ES) Grupo 19 - Serra (ES) 0 X 0 Tupi (MG) Grupo 19 - Goytacaz (RJ) 3 X 0 Rio Branco (ES) Grupo 20 - Portuguesa (RJ) 0 X 1 Americano (RJ) Grupo 20 - Rio Branco (RJ) 0 X 2 Macaé (RJ) Grupo 21 - Bangu (RJ) 1 X 1 Cabofriense (RJ) Grupo 21 - Olaria (RJ) 2 X 0 América (RJ) Grupo 22 - Volta Redonda (RJ) 1 X 1 Friburguense (RJ) Grupo 23 - Comercial (SP) 2 X 3 Sertãozinho (SP) Grupo 24 - Atlético Sorocaba (SP) 1 X 0 Santo André (SP) Grupo 25 - XV de Novembro (SP) 1 X 0 Ituano (SP) Grupo 26 - Iraty (PR) 0 X 0 Maringá (PR) Grupo 26 - União Bandeirante (PR) 0 X 0 União Barbarense (SP) Grupo 27 - Marcílio Dias (SC) 1 X 2 Caxias (SC) Grupo 28 - São José (RS) 1 X 1 Pelotas (RS) Grupo 28 - Brasil (RS) 3 X 4 RS (RS)