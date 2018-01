Sertãozinho vence e garante vaga na Série C O Sertãozinho é o primeiro clube paulista a se garantir na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de vencer o Comercial por 3 a 2 na estréia, desta vez a vítima foi o Botafogo, que perdeu por 2 a 0, em Sertãozinho. O time do técnico Marco Antônio Machado lidera o Grupo 23, com seis pontos, seguido pelos dois times de Ribeirão Preto, que estão com um ponto. O líder já garantiu sua vaga porque o grupo é composto por apenas estes três clubes e dois deles vão se classificar. Em Limeira, a Internacional venceu o XV de Piracicaba por 1 a 0 e embolou o Grupo 25 do Campeonato Brasileiro da Série C. Apesar da vitória, o time do técnico Vica se mantém na lanterna da chave, com três pontos. Ituano e o XV, que perdeu na noite desta quarta-feira, estão na frente graças ao saldo de gols. Pelo Grupo 16 a Francana venceu o Ituiutaba por 3 a 1 e está em primeiro, com quatro pontos. Seu adversário segue com três e o Uberlândia é o último, com apenas um ponto conquistado. O Atlético Sorocaba assumiu a ponta do Grupo 24 ao golear o Rio Branco em Americana por 3 a 0. Com seis pontos, o time do técnico João Martins está muito perto da classificação à próxima fase. Santo André, com três, e Rio Branco, sem nenhum ponto ganho, vêm logo em seguida. À tarde, pelo Grupo 26, o União Barbarense, em Santa Bárbara d´Oeste, não saiu de um empate sem gols com o Grêmio Maringá. O resultado manteve os dois times na liderança, com cinco pontos ganhos. O União Bandeirante, com quatro, vem logo atrás e o Iraty, com um, precisa vencer seus próximos três jogos para garantir a classificação à segunda fase.