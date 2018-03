Sertãozinho vence Guarulhos na B1 O Campeonato Paulista teve dois jogos na segunda divisão, nas Séries B-1 e B-3. Em Guarulhos, o Guarulhos perdeu em casa para o Sertãozinho por 1 a 0, e permanece em penúltimo lugar na Série B-1. Lucas, aos 30 minutos do primeiro tempo, marcou o gol do Sertãozinho, que agora soma 29 pontos, um a menos que os líderes Barretos, Palmeiras-B e Osasco, que dividem a liderança com 30 pontos. Pela Série B-3, houve apenas um jogo, em São José dos Campos. O Joseense derrotou o Amparo por 2 a 0 e continua com 100% de aproveitamento, chegando assim à liderança do Grupo 2. Danilo e Didi marcaram os gols da equipe de São José dos Campos. As rodadas serão completadas neste domingo, com início às 11 horas. Pela Série B-1 serão realizados seis jogos, enquanto pela Série B-3 vão acontecer mais 13 jogos.