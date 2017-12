Sertãozinho vence na Copa FPF A Matonense pressionou quase o jogo todo mas acabou derrotada por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira, no Estádio Robert Todd Locke, em Jaboticabal, ainda pela sexta rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). O gol da vitória foi marcado por Nuna, aos 31 minutos do primeiro tempo. Na classificação, a Matonense ficou na sétima e última posição do Grupo 1, com apenas três pontos, enquanto o Sertãozinho passou à sexta colocação, com seis pontos. O jogo estava originalmente marcada para o dia 17 de agosto mas precisou ser adiada por causa das reformas no Estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão. Na próxima rodada, a Matonense irá receber o Comercial, em Matão. Já o Sertãozinho irá fazer o clássico regional com o Botafogo, em casa.