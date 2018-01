Sertãozinho vira e se mantém vivo na Copa SP O Sertãozinho manteve a terceira posição do Grupo 3 da Copa Estado de São Paulo ao vencer fora de casa, por 2 a 1, o Barretos, nesta quinta-feira à noite. A vitória deixou o Sertãozinho com 36 pontos, dois a menos do que a Matonense e oito pontos atrás do já classificado Comercial. O Barretos, com 27 pontos e já eliminado, saiu na frente com Dudu aos 44 minutos do primeiro tempo. Só que sofreu a virada na etapa final com gols de Castor, aos 11, e Anderson aos 44 minutos do segundo tempo. À tarde, em Sorocaba, Atlético e Santo André empataram sem gols beneficiando diretamente o Juventus, garantido com a segunda vaga, com 37 pontos. O Atlético ficou com 31 pontos, portanto, seis atrás do time da Rua Javari, e só vai jogar mais dois jogos podendo, no máximo, se igualar ao concorrente em pontos. Só que o time da Mooca tem 11 vitórias contra 8 do Sorocaba. Classificam-se para as quartas de final as duas melhores colocadas por pontos ganhos em cada um dos grupos, obtidos na somatória da primeira e segunda fases. Santo André e Juventus, do Grupo 1, e Comercial, do Grupo 4, são os times, matematicamente, classificados. Confira os confrontos do final de semana: sábado - 15 horas - Nacional x São Bento; Rio Claro x XV de Piracicaba; Noroeste x América; Rio Preto x Araçatuba; Taquaritinga x Internacional de Bebedouro; domingo - 11 horas - ECO x São Paulo-B; Francana x Matonense; 15 horas - Paraguaçuense x Marília-B; Olímpia x Mirassol e Jaboticabal x Comercial.