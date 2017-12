Sérvia e Holanda fecham 1ª rodada do "Grupo da Morte" Um país que já não existe entra em campo neste domingo, às 10 horas, para estrear na Copa do Mundo: a Sérvia e Montenegro, já dividida em dois países após o plebiscito que aprovou a independência de Montenegro, enfrenta a Holanda, em Leipzig, única das sede do Mundial que ficava na antiga Alemanha Oriental. A equipe que entra em campo, no entanto, é 100% sérvia, uma vez que um dos dois montenegrinos, o atacante Vucinic, foi cortado por causa de uma contusão - a equipe joga com um a menos, já que seu substituto, Dusan Petkovic, filho do técnico Ilija Petkovic, não suportou as acusações de nepotismo da imprensa sérvia e abandonou a equipe na hora da viagem para a Alemanha, deixando o grupo com 22 jogadores. O outro, o goleiro Jevric, se diz sérvio, pois mora no país desde criança. Esquecendo os problemas extracampo, os sérvios devem mandar time completo, sem nenhum problema de contusão, depois da recuperação de seu principal astro, o atacante Mateja Kezman, do Atlético de Madri. E entram otimistas: "O time pode até ser jovem e pouco experiente, mas sabemos o quanto podemos ser fortes", diz o meia Stankovic, da Inter de Milão. Na Holanda, o técnico Marco van Basten ganhou tranqüilidade depois de ver quatro dos cinco jogadores contundidos se recuperarem durante a semana, inclusive o volante Snejder e o meia Cocu, capitão da equipe, que corriam risco de corte até quarta-feira. Os dois devem entrar em campo, e o único problema continua sendo o meia Rafael van der Vaart, que sofreu uma cirurgia há dois meses e não joga desde então - ainda carece de ritmo de jogo e deve ficar no banco de reservas. Van Basten, que recusa qualquer indicação de favoritismo, acha que será complicado enfrentar o rival, que saiu invicto das Eliminatórias européias, com apenas um gol sofrido em dez partidas. "Eles têm uma defesa bem organizada e bons atacantes", disse o técnico, que defendeu a Holanda, sem sucesso, na Copa de 1990 - disputou quatro partidas e não marcou nenhum gol. O jogo completa a primeira rodada do Grupo C, considerado o "Grupo da Morte", iniciado neste sábado com a vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. Sérvia e Montenegro x Holanda Sérvia e Montenegro - Dragoslav Jevric; Duljaj, Gavrancic, Krstajic e Dragutinovic; Nadj, Koroman, Djordjevic e Stankovic; Milosevic e Kezman. Técnico: Ilija Petkovic. Holanda - Van der Sar; Heitinga, Ooijer, Mathijsen e Van Bronckhorst; Sneijder, Van Bommel e Cocu; Van Persie, Van Nistelrooy e Robben. Técnico: Marco van Basten. Árbitro: Markus Merk (Alemanha). Local: Zentralstadion, em Leipzig. Horário: 10 horas.