Sérvia e Montenegro devem fazer última competição juntos O ex-jogador da seleção da Iugoslávia e atual dirigente da Associação de Futebol de Montenegro, Dejan Savicevic, declarou nesta sexta-feira que a Copa do Mundo da Alemanha deverá ser a última competição que o país do leste europeu jogará unificado com a Sérvia. No dia 21 de maio a população montenegrina vai decidir num referendo se o país continua unido à Sérvia ou se torna independente. Savicevic disse que torce pela independência. "Quero ter meu próprio país e não vejo nada de errado nisso. Acredito que a maioria dos jogadores montenegrinos querem a mesma coisa", disse, em uma entrevista ao canal de esportes SOS, de Belgrado. "Isso não significa que eu seja contra a Sérvia e, seja qual for o resultado do referendo, vamos manter boas relações com as autoridades do futebol sérvio. Não haverá problemas", acrescentou. Segundo as recentes pesquisas de opinião, o resultado sobre a separação indicam uma votação equilibrada, mas com vantagem aos defensores da independência montenegrina. A Fifa permitiu que Sérvia e Montenegro competissem como um só time na Copa da Alemanha, mas a campanha para a Eurocopa de 2008 pode sofrer alterações se houver a separação. Se Savicevic tiver seu desejo realizado, a Uefa terá que mudar um dos países para outra chave - eles estão no Grupo A do classificatório da competição, que será organizada pela Áustria e pela Suíça. Unificados, os dois países do leste europeu garantiram vaga ao Mundial de 2006 ao terminarem as Eliminatórias da Europa no primeiro lugar do Grupo 7 - seis vitórias, quatro empates e nenhuma derrota -, ficando à frente de seleções tradicionais como Espanha e Bélgica. Além da seleção, o campeonato nacional também deverá sofrer alteração. Neste ano, sete times foram rebaixados e apenas três promovidos, para que o número de clubes passasse de 16 para 12. Contudo, algumas equipes sérvias que caíram para a segunda divisão permaneceriam na primeira divisão se os rivais montenegrinos saíssem da competição. A seleção servo-montenegrina está no Grupo C da Copa e fará a sua estréia diante da Holanda, no dia 11 de junho, em Leipzig. Os outros membros da chave são Argentina e Costa do Marfim.