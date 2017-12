Sérvia e Montenegro vão separar seleção depois Copa Dirigentes de Sérvia e Montenegro garantiram a participação da seleção na Copa da Alemanha, apesar da independência de Montenegro, no domingo. ?Os jogadores da seleção se reuniram no domingo para começar a preparação debaixo da mesma bandeira e acordaram nesta segunda sem Estado?, lamentou o presidente da Federação de Futebol da Sérvia e Montenegro, Tomislav Karadzic. De acordo com o dirigente, a equipe enfrentou uma situação estranha nesta segunda-feira, no Centro de Treinamento de Palic, mas que nada ?vai perturbar a preparação para a Alemanha.? A seleção está no Grupo C, com Holanda (rival da estréia, dia 11), Argentina e Costa do Marfim. Dos 23 convocados pelo técnico Ilija Petkovic, só o atacante Mirko Vucinic, da Lecce, nasceu em Montenegro. São três bósnios, Kovacevic, Ergic e Ljuboja e quatro ex-croatas, Dudic, Krstajic, Koroman e Milosevic. Os outros 15, são sérvios. Vucinic deve ser a estrela da nova Montenegro. Segundo Dejan Sacivecic, presidente da Associação de Futebol de Montenegro, o objetivo após o Mundial é formar uma equipe forte. ?Usaremos as datas disponíveis para amistosos e classificação da Euro-08 para construir uma seleção capaz de competir no Mundial de 2010?, disse.