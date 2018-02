Sérvia empata com Espanha e lidera Com o ídolo Raúl no banco de reservas - entrou apenas no segundo tempo -, a Espanha ficou no 0 a 0 com Sérvia & Montenegro, nesta quarta-feira, em Belgrado, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. Com isso, os sérvios continuam na liderança do grupo 7, agora com 11 pontos, enquanto os espanhóis estão em segundo lugar, com 9. Nos outros jogos disputados nesta quarta-feira pelo grupo 7 das Eliminatórias Européias, Bósnia e Lituânia empataram por 1 a 1 e a Bélgica venceu San Marino fora de casa, por 2 a 1.